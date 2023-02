ASPAC Esemplari unici e specie da record: a San Marino il terzo campionato di Colombicoltura Non mancano i campioni di questo settore, i colombi viaggiatori che possono raggiungere prezzi a sei zeri

Un settore non molto conosciuto ma che raccoglie appassionati da ogni parte del mondo. È la colombicoltura e il terzo campionato sammarinese ne costituisce un'opportunità per apprezzare esemplari unici e molto rari, frutto di lunghe selezioni.

Esposte anche razze autoctone del territorio come il Campagnolo Sammarinese ed altre in corso di approvazione, il Titano. Tante le specie presenti con esemplari da record: "Il prezzo di un colombo - spiega Alessandro Segnini Bocchia di San Lorenzo, presidente ASPAC - può andare da 10,20,50 euro a cifre record come il colombo viaggiatore Kim venduta tre anni fa per 1.600.000 euro".

Nel servizio le interviste a Leo Landi (Giudice internazionale), Alessandro Segnini Bocchia di San Lorenzo (Presidente ASPAC) e Ervin Laro (Allevatore)

