SAN MARINO Esenzione green pass: sale l'attesa per la pubblicazione in Gazzetta Oggi intanto riunione del Comitato per l'emerga sanitaria: sul tavolo le prossime fasi di gestione della pandemia

Sale l'attesa per la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, della proroga per l'esenzione del green pass per i sammarinesi vaccinati Sputnik. Intanto continuano ad essere incoraggianti i dati sul contagio a San Marino nonostante i casi attivi totali aumentino leggermente rispetto ieri. Sono 10 infatti i positivi attivi totali in territorio, due in più nelle ultime 24 ore, tutti quanti però seguiti a domicilio. Situazione stazionaria quindi della pandemia in Repubblica occasione per il comitato per l'emergenza sanitaria, riunito questa mattina, per valutare le varie ipotesi di gestione che si potrebbero sviluppare in caso di un peggioramento della situazione.

"Stiamo valutando gli incontri che abbiamo fatto nelle riunioni precedenti - spiega Claudio Muccioli, dirigente Authority Sanitaria - soprattutto una molto interessante con la scuola. Abbiamo cominciato a elaborare in maniera definitiva un documento interno sulla gestione dell'emergenza sia per quanto riguarda tutto lo Stato e successivamente, una specifica per l'ospedale e un'altra elaborata dalla Protezione Civile".

[Banner_Google_ADS]



Un lavoro di gestione, aggiunge Muccioli, che si sta sviluppando in tre fasi per valutare tutti gli scenari possibili: "In questo momento la nostra ipotesi di lavoro si basa su tre fasi; quella attuale che è la fase interpandemica, quindi stazionaria e poi stiamo sviluppando i vari scenari che si possono presentare pensando a una fase in cui la pandemia potrebbe essere in una fase di allerta e poi anche l'ipotesi più avanzata in cui la pandemia sia veramente espansa, una crisi vera".

L'ISS oggi ha inoltre iniziato a ricontattare un campione selezionato di un centinaio di persone che avevano aderito allo studio dello Spallanzani sul vaccino Sputnik. In quest'ulteriore fase la ricerca andrà ad analizzare i livelli generali di anticorpi a 6 mesi di distanza dall'ultima dose di vaccino ed un ulteriore campione sarà utilizzato per controllare gli anticorpi neutralizzanti presenti nei vari individui. Confermata poi la somministrazione della terza dose di vaccino per le persone di età compresa o superiore agli 85 anni, per gli ospiti della RSA alla Fiorina, per i pazienti fragili indicati dai medici specialisti e per il personale sanitario. Terza dose, aggiunge l'ISS, al momento prevista solo a coloro che abbiano completato l’immunizzazione con il vaccino Pfizer.

Nel servizio l'intervista a Claudio Muccioli (dirigente Authority Sanitaria)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: