PROTEZIONE CIVILE Esercitazione funivia San Marino: simulato guasto e successiva evacuazione delle cabine "La funivia rappresenta una struttura fondamentale del nostro territorio - sottolinea il Segretario di Stato Stefano Canti - per questo è fondamentale operi nella massima sicurezza"

Oltre 500.000 passeggeri trasportati ogni anno in circa 15.000 corse. La funivia che collega Borgo Maggiore con il Centro Storico rappresenta uno dei simboli di San Marino ed è per questo che è fondamentale che operi nella massima sicurezza. Questa mattina, nell'esercitazione organizzata dalla Protezione Civile in collaborazione con il Soccorso Alpino e numerosi enti e volontari sammarinesi, è stata simulato un guasto e la successiva evacuazione delle cabine con soccorso tramite calata a terra.

La funivia rappresenta una struttura fondamentale per il nostro paese, aggiunge il Segretario di Stato per il Territorio Stefano Canti, e verificarne il suo corretto funzionamento in totale sicurezza è un aspetto essenziale.

Nel servizio le interviste a Pietro Falcioni (Capo Protezione Civile San Marino) e Stefano Canti (Segretario di Stato per il Territorio)

I più letti della settimana: