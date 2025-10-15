FORMAZIONE Esercitazione: simulato il soccorso a turisti o studenti incastrati nelle lamiere di un bus incidentato Collaborazione della Sezione Antincendio della Polizia Civile con i Vigili del Fuoco di Rimini

Due gli scenari ipotizzati per l'esercitazione a cui hanno partecipato 16 agenti della sezione antincendio della Polizia Civile, altrettanti Vigili del Fuoco provenienti dal Comando provinciale di Rimini e i formatori del Comando di Ravenna. “San Marino – dichiara Alessandro Bellonzi dei Vigili del Fuoco di Ravenna/Referente Incidenti stradali Emilia Romagna – è un territorio che accoglie tanti turisti e quindi i tornanti potrebbero esporre un autobus al rischio di una caduta instabile con all'interno alcune persone. Nel minibus, per trasporto studenti, ipotizziamo un violento incidente stradale con un altro mezzo. E c'è da considerare che per caratteristiche costruttive, che la legge permette, la cintura di sicurezza la può utilizzare solo l'autista e non i ragazzi a bordo”. “È una giornata formativa – afferma Athos Gattei/ Responsabile Servizio Antincendio Polizia Civile – per continuare la collaborazione che abbiamo coi Vigili del Fuoco perché dobbiamo anche imparare a conoscerci e lavorare insieme. Queste continue esercitazioni servono per aumentare le sinergie tra la nostra sezione antincendio e il corpo dei Vigili del Fuoco”.

“La formazione – osserva Alessandro Bellonzi dei Vigili del Fuoco di Ravenna /Referente Incidenti stradali Emilia Romagna – è fondamentale per tutti i soccorritori. E in Emilia Romagna abbiamo la fortuna di avere una grande sensibilità ed attenzione sul fronte della formazione del personale, anche medico sanitario, impegnato nell'incidentistica stradale, per una sempre più efficace collaborazione tra soccorritori” Ad assistere all'esercitazione, insieme al Comandante della Polizia Civile Werter Selva e al Comandante dei Vigili del Fuoco di Rimini Luigi Ferraiuolo è giunto nel pomeriggio anche il Segretario di Stato agli Interni Andrea Belluzzi a sottolineare l'importanza della preziosa collaborazione in essere tra San Marino e il corpo dei Vigili del Fuoco.

