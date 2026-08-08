TRAFFICO Esodo estivo: mattinata da bollino nero sulle strade italiane Oltre 25 milioni di veicoli in movimento fino a domenica. Traffico intenso verso le località turistiche, pomeriggio da bollino rosso e prima fase del controesodo attesa dal 16 agosto.

Esodo estivo: mattinata da bollino nero sulle strade italiane.

È entrato nel vivo l’esodo estivo sulle strade italiane. Quella di oggi è la mattinata indicata con bollino nero, con i maggiori flussi di traffico diretti verso le principali località turistiche italiane. Secondo le previsioni di Viabilità Italia, l’organismo presieduto dal direttore del Servizio Polizia Stradale, la circolazione resterà sostenuta anche nel corso della giornata con un pomeriggio da bollino rosso - così come quello di domani -, dopo i flussi elevati registrati già nelle ore precedenti.

Saranno complessivamente oltre 25 milioni gli autoveicoli in movimento per le vacanze, fino a domenica, su strade e autostrade della rete Anas, secondo le stime dell’Osservatorio mobilità stradale della società del Gruppo Fs. Con il weekend che precede la settimana di Ferragosto entra quindi nella fase più intensa l’esodo estivo, anche in coincidenza con la chiusura di gran parte delle attività economiche del Paese. In vista dell’aumento dei flussi veicolari, Anas ha rafforzato la presenza del personale sull’intera rete nazionale. Ridotta anche la presenza dei cantieri: fino al 7 settembre risultano chiusi o sospesi 1.175 cantieri, pari all’83% dei 1.414 attivi.

Tra le direttrici sulle quali è atteso il maggiore traffico figurano la A2 Autostrada del Mediterraneo, le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria, la A19 Palermo-Catania e la A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia, la SS131 Carlo Felice in Sardegna e la SS148 Pontina e la SS7 Appia nel Lazio.

Tra gli itinerari interessati anche la E45, che attraversa Umbria, Toscana ed Emilia-Romagna collegando il Nord-Est con il Centro Italia, oltre alla SS1 Aurelia e alla SS16 Adriatica, che attraversa anche l’Emilia-Romagna.

Al Nord, traffico atteso inoltre sulla SS309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto e sulle principali direttrici verso i valichi di confine.

Attesa da domenica 16 agosto la prima fase di controesodo. I rientri sono poi destinati ad aumentare progressivamente nella seconda metà del mese, con i picchi previsti soprattutto tra domenica e lunedì.



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