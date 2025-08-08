TRAFFICO IN TILT Esodo estivo, traffico da bollino nero nel fine settimana. Sole in tutta Italia, con picchi fino a 38 gradi in Emilia-Romagna A Rimini confermato il corte dei bagnini, ma precettato lo sciopero dalla Prefettura

Esodo estivo, traffico da bollino nero nel fine settimana. Sole in tutta Italia, con picchi fino a 38 gradi in Emilia-Romagna.

Fine settimana di sole e alte temperature da nord a sud grazie all'anticiclone africano Caronte. In Emilia-Romagna nella giornata di domani, sabato 9 agosto, le massime raggiungeranno i 36 gradi nell'entroterra e 35 sulla costa; domenica 10 agosto previsti 32 gradi nelle città marittime e 38 nelle zone interne. Minime tra i 21 e 23 gradi sabato e 23 e 25 domenica. Temperatura ideale per iniziare le vacanze, non proprio il massimo per il traffico in aumento. Sono quasi 13 milioni gli spostamenti previsti nel fine settimana secondo l'Osservatorio mobilità stradale. Domani sabato 9 agosto giornata da bollino nero soprattutto per partenze verso mare, montagna e lungo i confini con l'estero, con code lungo la A14 Bologna-Rimini. Traffico intenso sulle dorsali adriatica, tirrenica, jonica e sui valichi verso Francia, Slovenia e Croazia. Intanto a Rimini continua la protesta dei bagnini. Confermato il corteo sul lungomare, fa sapere la Filcams-Cgil, che inizierà alle 12.30. Ma lo sciopero dei 200 lavoratori è stato precettato dalla Prefettura. “Quello proclamato per domani è uno sciopero riuscito! - fa sapere in una nota il sindacato – Si tratta di una precettazione senza precedenti che riteniamo sia illeggittima”. Tra i motivi della protesta l’estensione dell’orario lavorativo alla pausa pranzo senza l'aumento dei bagnini.

Nessun atto formale di precettazione è stato disposto nei confronti dei bagnini di salvataggio di Rimini, che domani incroceranno le braccia per protestare contro la riorganizzazione del servizio nelle ore di pausa pranzo. Lo precisa la Prefettura di Rimini, spiegando di essersi limitata a richiedere il rispetto dei servizi minimi essenziali previsti dalla normativa.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: