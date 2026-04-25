Esplode la 'dog wellness', negli USA anche mille dollari a seduta per il benessere del cane

Negli Stati Uniti va a gonfie vele il business della toelettatura per animali domestici. Secondo quanto riferisce il New York Times, a Manhattan si spendono anche mille dollari per una sessione di dog grooming, e il benessere di Fido è ormai diventato essenziale ed è equiparato a tutti gli effetti a quello di un essere umano. Quello che una volta era considerato solo un trattamento igienico, finalizzato alla pulizia, ora ha invece varcato i confini del wellness diventando anche anti-invecchiamento.

Inoltre, visto che gli americani si sentono sempre più soli e isolati, tendono a cercare conforto nei loro animali domestici e a considerarli veri e propri membri familiari, non badando a spese quando si tratta del loro benessere fisico e mentale. Secondo un rapporto pubblicato da Future Market Insights, società specializzata in ricerca di marketing, quest'anno l'industria del pet grooming arriverà a 19,5 miliardi di dollari, mentre entro il 2036 sfiorerà i 50 miliardi. Aziende e investitori non stanno a guardare.

L'anno scorso, Jane Lauder, erede della Estée Lauder Companies, ha abbandonato il mondo dei profumi e dei cosmetici e ha dato vita a Taw Ventures, un fondo d'impresa il cui nome è un acronimo di Thaddeus Alistair Warsh, il suo goldendoodle (un incrocio tra Golden Retriever e un Barbone), il cui scopo è quello di focalizzarsi sul benessere e la longevità degli animali domestici. Non tutti possono tuttavia permettersi spese folli per il loro cane, e se alcuni sono ricorsi al fai da te imparando le tecniche di toelettatura, altri hanno persino varcato i confini americani. Come si legge sul New York Times, Nicole Eaton, approfittando delle vacanze in Serbia, spende solo 20 dollari per la toelettatura del suo barboncino e 100 per la pulizia dei denti con anestesia.

In Messico, a Tijuana, la spesa media per un trattamento igienico completo è di 40 dollari.