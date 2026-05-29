Esplode sulla rampa il razzo di Blue Origin: nuovo stop per la sfida di Bezos a SpaceX

Un'enorme palla di fuoco ha illuminato il cielo della Florida durante un test a terra del razzo New Glenn, il vettore sviluppato da Blue Origin, la compagnia spaziale fondata da Jeff Bezos. L'incidente si è verificato intorno alle 21:00 ora locale - le 03:00 di venerdì in Italia- presso la base di lancio di Cape Canaveral, mentre il razzo era impegnato in una prova di accensione dei motori in vista di una futura missione orbitale.

Secondo quanto comunicato dall'azienda, durante il cosiddetto "hot fire test" si è verificata un'anomalia che ha provocato la distruzione del vettore. Non si registrano feriti: tutto il personale presente nell'area è stato evacuato o messo in sicurezza e risulta regolarmente presente all'appello.

Si tratta di un duro colpo per Blue Origin, impegnata da anni a ridurre il divario con SpaceX nel settore dei lanci spaziali commerciali. Il New Glenn, alto quasi 100 metri e progettato per essere parzialmente riutilizzabile, rappresenta il principale asset dell'azienda per il trasporto di satelliti e per le future missioni lunari sviluppate in collaborazione con la NASA.







L'esplosione arriva inoltre in un momento delicato per il programma. Il razzo avrebbe dovuto essere impiegato nei prossimi mesi per il lancio di satelliti destinati alla costellazione internet di Amazon, progetto con cui Bezos punta a competere con Starlink, la rete satellitare di Elon Musk.











