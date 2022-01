Esplosione vulcano Hunga: onda d'urto registrata fino all'Emilia Romagna

E' arrivata dopo le 21 in Italia l'onda d'urto del vulcano Hunga a Tonga che ha fatto parlare di sé in tutto il Mondo. L'esplosione di ieri mattina, del vulcano di Tonga, è stata talmente potente da percorrere tutto il globo e dopo 17 mila km giungere fin in Emilia Romagna. Un evento straordinario, che in ogni caso non ha comportato nessun problema in Italia. Le stazioni meteo che possiedono un barometro hanno potuto osservare l'arrivo dell'onda d'urto poco dopo le ore 21, con un picco improvviso verso l'alto e subito dopo i valori sono tornati normali per poi avere successivamente altri due piccole variazioni, altre onde d'urto della stessa esplosione probabilmente arrivate da altre direzioni. Così è stato anche per l'Associazione radioamatori che ha registrato il grafico riportato nell'articolo.