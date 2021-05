Esportatore autorizzato: domani il webinar di Agenzia per lo Sviluppo Camera di Commercio

Con l'adozione del Decreto Delegato 28/04/2021 n.70 si pone fine al problema dell'impossibilità per gli operatori sammarinesi di iscriversi nel registro elettronico degli esportatori registrati UE e dunque di beneficiare degli accordi di partenariato economico che legano UE con i paesi terzi di cui San Marino fa parte. Tali accordi di partenariato prevedono dazi doganali agevolati ed il fatto di non poterne beneficiare poneva gli operatori in una condizione di svantaggio competitivo rispetto a quelli comunitari.

Il webinar informativo, organizzato e promosso insieme alle Segreterie di Stato per gli Affari Esteri, Finanze e Industrie e all'Ufficio Tributario, è rivolto a tutti gli operatori economici e si svolgerà domani, 5 maggio, a partire dalle ore 12. I funzionari dell'Ufficio Tributario e spedizionieri autorizzati sammarinesi informeranno più dettagliatamente imprese e professionisti sammarinesi su procedure, modalità e requisiti.

Nel servizio l'intervista a Laura Fabbri (Direttore divisione internazionalizzazione)