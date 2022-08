Esposto boomerang: Salute Attiva, 'archiviato dal tribunale e richiesto procedimento per calunnia'

L'associazione Salute Attiva a dicembre 2021, tramite il presidente di allora, ha presentato un esposto in tribunale chiedendo di verificare la veridicità di alcune comunicazioni fatte a mezzo stampa da parte delle autorità sanitarie che loro definiscono "contraddittorie e incerte". In un comunicato, l'associazione riporta che il tribunale ha archiviato l'esposto e in aggiunta viene richiesta l’apertura di un procedimento penale per calunnia nei confronti dell'allora presidente dell'associazione. Salute Attiva scrive: "Riteniamo che questo giudizio possa pregiudicare la garanzia di libertà di espressione e di manifestazione dei cittadini attraverso il volontariato associativo, linfa vitale di ogni società civile".

