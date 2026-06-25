Esposto contro taxi e Ncc sammarinesi. Dal Titano: "Chi sbaglia penalizza tutta la categoria"

Le cooperative Taxi Riccione, Co.Ta.Ri. Rimini e Ravenna Uno hanno presentato un esposto alle autorità italiane e sammarinesi chiedendo maggiori controlli sull'attività di alcuni taxi e Ncc con licenza del Titano. La contestazione non riguarda i collegamenti tra San Marino e l'Italia, consentiti dalla normativa, ma il presunto svolgimento di servizi interamente in territorio italiano, ritenuti lesivi della concorrenza nei confronti degli operatori locali. L'esposto è stato inviato all'Urat (Ufficio Registro Automezzi e Trasporti) di San Marino, al Dipartimento Economia e Finanze del Titano e alle polizie stradali di Rimini, Riccione e Ravenna.

Secondo quanto segnalato, alcuni mezzi con targa sammarinese sosterebbero abitualmente nei principali punti di afflusso della Riviera – aeroporti, stazioni, alberghi, lungomare, Fiera e Palacongressi di Rimini, oltre all'area portuale di Ravenna – proponendosi direttamente ai clienti ed effettuando corse tra località italiane. Nell'esposto vengono indicati anche alcuni veicoli ritenuti coinvolti nelle presunte irregolarità, sui quali saranno eventualmente svolti gli accertamenti.

La normativa distingue però in modo netto taxi e noleggio con conducente. Dopo la riunione della Commissione Mista Italia-San Marino del marzo 2023, il Ministero degli Affari Esteri italiano ha chiarito che gli Ncc sammarinesi possono svolgere servizi da e per San Marino anche in territorio italiano, purché dispongano dell'autorizzazione prevista, la prenotazione venga ricevuta presso la rimessa a San Marino e ogni corsa sia riportata sul foglio di viaggio. Diverso il caso dei taxi, il cui servizio pubblico è strettamente legato al territorio dell'ente che ha rilasciato la licenza.

"Nessuno mette in discussione il diritto di effettuare servizi da e per San Marino", afferma Stefano Pulazza, presidente della cooperativa tassisti riminesi. "Il problema nasce quando alcuni mezzi operano stabilmente sul territorio italiano come se avessero una licenza rilasciata dai Comuni della Riviera".

Sentiti da San Marino RTV, alcuni operatori del settore sammarinese, che non sono riuniti in una cooperativa o in un'associazione di categoria che li rappresenti unitariamente, riconoscono che il confronto tra gli operatori della Riviera e quelli del Titano non è una novità, sottolineando come la regolamentazione definita nel 2023 avesse finalmente chiarito i rispettivi ambiti di operatività. Gli stessi operatori ammettono che potrebbero esserci singoli casi di mancato rispetto delle regole da parte di alcuni colleghi sammarinesi, comportamenti che rischiano però di penalizzare l'intera categoria. "Per colpa di pochi - dicono -, ci rimettono tutti. Se qualcuno sbaglia è giusto che venga sanzionato, ma lo stesso principio deve valere anche per chi arriva dalla Riviera a caricare passeggeri sul Titano".



