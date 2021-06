Estate a singhiozzo, peggioramento da domenica

L'anticipazione d'estate che stiamo venendo potrebbe interrompersi nella giornata di domenica quando una perturbazione raggiungerà il Centro-Nord. Tempo subito compromesso sul Triveneto, in Sardegna e sul Lazio con temporali sparsi. Nel corso del giorno rovesci temporaleschi andranno a interessare molte zone del Centro-Nord, Romagna compresa. Secondo le previsioni, San Marino sarà coinvolto dal peggioramento dopo la mattina di domenica quando il cielo si farà via via più nuvoloso. Situazione transitoria lunedì con circolazione spiccatamente instabile. Si prevede un ulteriore peggioramento da martedì. Il cielo dovrebbe tornare sereno dal giorno successivo.