Estate da record per TPER: la Riviera fa il pieno di turisti

Un’estate da numeri importanti per i treni regionali diretti verso la Riviera e le altre destinazioni dell’Emilia-Romagna. Nei mesi di luglio e agosto sono stati oltre 7,3 milioni i passeggeri, con una crescita del 2,2% rispetto al 2025.

A trainare i risultati sono soprattutto i collegamenti turistici del fine settimana. La tratta diretta Milano-Ravenna-Rimini ha registrato 110mila presenze, l’8,4% in più rispetto alla scorsa estate. Oltre 88mila, invece, i passeggeri sui servizi tra il Piemonte e la Riviera Romagnola, mentre i collegamenti Venezia-Cattolica hanno raggiunto quota 20mila.

Buona anche la risposta sull’Orobica Line, utilizzata da oltre 79mila viaggiatori e servita quest’anno da un nuovo treno Rock a due piani, con maggiore capacità. Altri 24mila passeggeri hanno scelto i convogli aggiuntivi del fine settimana tra Bologna, Cesenatico e Rimini.

Numeri che confermano il ruolo del treno negli spostamenti turistici verso Rimini, Riccione e Cattolica, sostenuto durante la stagione balneare da un potenziamento dell’offerta per rispondere alla maggiore domanda.









