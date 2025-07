Estate e salute dei bambini: i consigli dei pediatri contro virus, infezioni e punture

Usare le ciabatte e asciugamani personali in piscina; stare attenti al cibo evitando acqua del rubinetto o frutta non sbucciata in viaggio; proteggersi dal sole, indossando un cappello ed evitando l'esposizione dalle 11 alle 17; controllare regolarmente il cuoio capelluto per la presenza di pidocchi; consultare sempre il pediatra in caso di dubbi. Sono i consigli del Tavolo tecnico malattie infettive e vaccinazioni della Società italiana di pediatria (Sip) per i bambini in occasione dell'estate, periodo in cui sono più diffuse infezioni cutanee, gastroenteriti, intossicazioni alimentari e reazioni allergiche alle punture di insetti o animali marini.

Tra le infezioni cutanee l'impetigine è una delle infezioni batteriche più comuni in estate: nelle forme lievi basta un trattamento locale con antisettici e antibiotici topici, mentre nei casi più estesi è necessario l'antibiotico orale, sempre su prescrizione medica.

Ma frequentare luoghi pubblici aumenta anche il rischio di micosi cutanee, prevenibili con l'utilizzo di accessori personali e buona igiene. I pidocchi si trasmettono per contatto diretto testa-testa o tramite lo scambio di oggetti personali come cappelli, asciugamani o spazzole, ed è importante controllare regolarmente il cuoio capelluto. Specialmente nei bambini sotto i 3 anni sono frequenti le gastroenteriti virali o batteriche.

In viaggio

Se ci si muove verso Paesi a rischio, le raccomandazioni sono di bere acqua imbottigliata, evitare verdure crude, frutta non sbucciata e molluschi crudi, lavandosi spesso le mani. Gli esperti mettono in guardia contro le punture di api, vespe o calabroni, ma anche delle zanzare, che in Paesi esotici possono essere vettori di malattie infettive.

In mare

Le punture di meduse sono contrastabili con acqua di mare e gel a base di cloruro d'alluminio; quelle delle tracine provocano dolore intenso, da alleviare con il calore. Vietato usare ammoniaca, alcol o ghiaccio.

"È importante non abbassare la guardia e adottare misure preventive, senza però rinunciare al piacere delle vacanze", sottolinea Susanna Esposito, coordinatrice del Tavolo tecnico "Laddove la prevenzione non sia sufficiente, affidarsi tempestivamente al pediatra è essenziale per una gestione corretta di ogni problema", conclude il presidente Sip, Rino Agostiniani.