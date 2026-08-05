Estate senza tregua, giovedì il record di città "bollino rosso"

L’Italia boccheggia in un’estate che sembra non voler concedere tregua. Se oggi sono 25 le città da bollino rosso, il picco è atteso per domani , quando tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute saranno posizionate nel livello più alto di attenzione. Un record assoluto: non era mai successo prima. Allerta arancione per tutta la giornata anche a San Marino, segnala la Protezione Civile, a causa delle temperature estreme. In Pianura Padana si sfiorano i 40 gradi, mentre ieri tre persone sono morte, per cause probabilmente legate alla calura, tra Brescia, Bologna e il Vicentino.

L'anticiclone africano tiene nella sua morsa Mediterraneo ed Europa orientale, con temperature costantemente di 6-7 gradi sopra le medie del periodo. Un caldo così opprimente da aver spinto anche il Vaticano a modificare l'agenda di Papa Leone, costretto a tenere l'udienza generale al chiuso della Basilica di San Pietro.

Ma non è solo il termometro a spaventare. L'atmosfera è carica di energia e instabilità. Se al mattino splende il sole, il pomeriggio porta con sé temporali e grandinate improvvise. Un paradosso meteorologico che ha fatto scattare l’allerta gialla in 8 regioni del Centro-Sud, dalla Basilicata alla Sicilia.

È il volto più crudo di quello che Confagricoltura definisce un settore "nella morsa del cambiamento climatico". Tra caldo record e grandinate devastanti, i raccolti di Emilia-Romagna e Marche sono decimati.

La fine di questo tunnel di afa non sembra però vicina. Gli esperti prevedono che l'anomalia termica ci accompagnerà almeno fino al weekend di Ferragosto. Solo dalla seconda metà del mese arriverà una graduale attenuazione del caldo. Nel frattempo, dovremo continuare a fare i conti con un’estate che sta riscrivendo, un record dopo l'altro, una nuova realtà climatica.







