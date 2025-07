DEINFLUENCING Estate social: chi ha detto che dobbiamo sempre essere perfetti? Dalla psicologa i consigli per passare una serena estate online, senza l'assillo di dover sempre apparire impeccabili

Dove non arriva la perfezione fisica... ci pensano i filtri degli smartphone. Corpi statuari, visi liftati, zero difetti: sempre più persone, sui social, ritoccano le foto prima di postarle, presentandosi come la migliore versione di sé. Fenomeno che esplode in estate, tra foto di viaggi da mostrare e giornate in spiaggia.

Ma chi ha detto che dobbiamo sempre essere impeccabili? Stanno emergendo nuove tendenze, come il deinfluencing: una sorta di 'controcultura' online che rifiuta l'attuale approccio basato su consumismo e immagine.

"Il fenomeno dell'immagine estremizzata - spiega la psicologa Sabrina Priulla, responsabile progetti per Piramis Onlus - ci sta avvolgendo, invadendo, schiacciando. Il tema del ritocco dell'immagine, della dipendenza da like, è purtroppo una dipendenza molto subdola, molto pericolosa, soprattutto per i giovani. Perché, di fatto, si dà il potere agli altri, alla Rete, di dirci se andiamo bene o no". "Far pace con quello che si è e non usare il ritocco o la dieta forzata - prosegue - evidentemente sta arrivando alla consapevolezza di molti".

Dalla psicologa i consigli per affrontare una serena estate social. "Non c'è bisogno di dover essere qualcos'altro - sottolinea Priulla - ma è importante essere se stessi e liberarsi di questo peso dell'apparire davanti a chissà chi. Nel momento in cui siamo con gli altri è bello immortalare quell'istante in gruppo e lo si può riprendere in parte. Ok alle foto in costume, ma non è necessaria l'immagine in primo piano con i dettagli del corpo. La foto può essere anche del viso, del sorriso, di un paesaggio. Non è necessario farci dei selfie e far vedere per forza noi: possiamo anche far vedere quello che stiamo facendo di bello o non mostrarlo proprio".

"Viviamo", esorta la studiosa. "Viviamo i momenti - dice - le emozioni, gustiamoci lo stare con gli altri, il tempo libero, la vacanza, il mare, il paesaggio, il sole. Non dobbiamo necessariamente postarlo, perché possiamo anche gustarlo senza condividerlo col mondo. Se proprio dobbiamo, potremmo farlo in un altro momento e, magari, non togliendo la magia dell'istante".

Nel servizio l'intervista a Sabrina Priulla (psicologa e responsabile progetti Piramis Onlus)

