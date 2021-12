Esteri, attivato un numero per informazioni sugli spostamenti

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri comunica che per tutte le informazioni concernenti la normativa sammarinese in materia di ingresso e rientro in Repubblica, mobilità e spostamenti verso l'estero, è attivo da oggi il numero dedicato 0549/885400. Il servizio telefonico è disponibile dal lunedì al giovedì dalle ore 8,30 alle 18,00 e il venerdì dalle ore 8,30 alle 14,15. Per ogni richiesta dì informazioni rimane comunque attiva la mail viaggiareinformati@esteri.sm