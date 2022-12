LOTTERIA Estratti i numeri vincenti della Lotteria di Natale 2022 della Banca di San Marino I vincitori avranno tempo fino al 31 gennaio 2023 per presentarsi con il biglietto vincente presso la Sede Centrale di Banca di San Marino

Estratti i numeri vincenti della Lotteria di Natale 2022 della Banca di San Marino.

Un momento di spensieratezza, condivisione e solidarietà: tutto questo è la Lotteria di Natale di Banca di San Marino, trasmessa - come da tradizione - la sera della Vigilia su San Marino RTV.

Teatro dell’estrazione la Fabbrica dei Giocattoli, allestita per il Natale delle Meraviglie, che ha immerso i telespettatori in un’atmosfera magica e fiabesca, arricchita dal sorprendente congegno dedicato alle estrazioni: la Macchina dei Regali.

La Lotteria è stata condotta con vivacità e trasporto da Giuseppe "Pino” Cesetti, coadiuvato dal personaggio simbolo del Natale delle Meraviglie 2022: l’eccentrico Capotreno del Polar Express, impersonato dall’attore Mirco Gennari.

In scena anche una nutrita rappresentanza della Banca di San Marino, nella persona del Presidente Francesca Mularoni, del Direttore Generale Aldo Calvani, insieme ad una delegazione del Consiglio di Amministrazione dell’istituto.

Di seguito si elencano i biglietti vincenti:

1° Premio di € 1.000,00 al biglietto n° 111326

2° Premio di € 1.000,00 al biglietto n° 111396

3° Premio di € 500,00 al biglietto n° 112478

4° Premio di € 500,00 al biglietto n° 122284

5° Premio di € 500,00 al biglietto n° 105713

6° Premio di € 500,00 al biglietto n° 101469

7° Premio di € 500,00 al biglietto n° 100462

8° Premio di € 500,00 al biglietto n° 101161

Monopoly San Marino Limited Edition per i titolari di Conto 0-16

Biglietto n° 111158

Biglietto n° 112300

Biglietto n° 110897

Banca di San Marino riconferma non solo la tradizione di un gioco che da tempo accompagna tutti i cittadini nelle festività natalizie, ma anche la volontà di offrire un contributo utile a tutta la comunità sammarinese.

Quest’anno la sorprendente quantità di biglietti venduti ha generato la somma di 5.000 euro, devoluti a favore dell’Ospedale di Stato per acquistare:

- uno spirometro, per il reparto di Pediatria, utilizzato per la diagnosi dell'asma e delle patologie respiratorie;

- una poltrona per il Day Hospital oncologico, adatta alla movimentazione di pazienti con disabilità e, in versione lettino, ottimali anche per i lunghi tempi delle terapie. A ritirare l’assegno, in rappresentanza dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, la Dott.ssa Anna Maria Bugli, del Reparto di Oncologia.

I vincitori avranno tempo fino al 31 gennaio 2023 per presentarsi con il biglietto vincente presso la Sede Centrale di Banca di San Marino, in Strada delle Croce 39 a Faetano, RSM. Trascorso tale periodo, i premi non ritirati saranno completamente devoluti all’Istituto per la Sicurezza Sociale.

