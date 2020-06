VINO Etichetta bianco 'camice' e i versi di "Heroes". La Cantina San Marino celebra il personale sanitario

Iniziativa della Cantina San Marino per celebrare il personale sanitario che ha combattuto contro il coronavirus. Così il Brugneto, celebre vino della cantina sammarinese, si veste di bianco per ricordare il colore dei camici. Sull'etichetta la scritta “We can be heroes for ever and ever”, citando il celebre verso di David Bowie. Le bottiglie saranno regalate a tutti quelli, che in questi mesi con abnegazione hanno lottato e tenuto testa al nemico: medici, infermieri, tecnici, dirigenti e personale dei reparti.



