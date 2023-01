Etichette pe il vino come per le sigarette in Irlanda. Le reazioni nella politica, anche in Romagna

“Alcol e tumori mortali sono direttamente collegati”. E' una delle etichette tipo che si troverà su vino, birra e liquori in Irlanda. La legge ottiene il via libera dell'Unione europea, nonostante il parere contrario di nove Stati membri – tra cui Italia, Francia e Spagna – che la considerano una barriera al mercato interno. Ora, con la decisione di Bruxelles, l'esempio irlandese potrebbe essere seguito da altri Paesi.

Le reazioni non si sono fatte attendere. “Una vera e propria discriminazione verso un prodotto con una storia e una tradizione – protesta l'assessore all'Agricoltura dell'Emilia-Romagna, Alessio Mammi –. Siamo tutti d'accordo nel consigliare un consumo moderato e consapevole dei prodotti enologici, ma così – dice – si paragona la pericolosità del vino al fumo”. Mammi ricorda poi la risoluzione approvata pochi mesi fa dal Parlamento europeo, che escludeva avvertenze di natura sanitaria sul vino; disposizione che la Commissione europea non ha preso in considerazione, dando l'ok all'Irlanda.

Sulla questione interviene anche la senatrice di Fratelli d'Italia e vicesindaca di Coriano Domenica Spinelli: “Questo provvedimento – afferma – andrà a colpire un prodotto d’eccellenza. Rappresenta un attacco diretto all’Italia, principale produttore di vino al mondo. Non si deve creare un precedente. Come parlamentari e come Governo ci batteremo perché cose di questo genere non devono succedere”.

Nel video l'intervista a Domenica Spinelli, senatrice di Fratelli d'Italia e vicesindaca di Coriano