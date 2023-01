Etichette sul vino in Irlanda, Spinelli: “Difendere la qualità dei prodotti italiani è nostro dovere”

La senatrice Domenica Spinelli, vicesindaco del Comune di Coriano interviene sulla decisione della Commissione europea di autorizzare l'Irlanda a imporre, sulle bottiglie di vino e birra, etichette che ne denunciano la pericolosità per la salute. "Il rischio è di far passare l’idea che il vino provochi gli stessi risultati per la salute di distillati ad altissima gradazione - scrive. Pensiamo a quanto e come questo provvedimento andrebbe a colpire un prodotto d’eccellenza come il vino italiano e locale. Una misura che rappresenta un attacco diretto all’Italia, principale produttore di vino al mondo, e ai suoi tantissimi produttori”.