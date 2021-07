COVID-19 EU Covid Certificate: ecco come sarà possibile viaggiare liberamente in Unione Europea

L'EU Covid Certificate nasce per agevolare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini in Unione Europea e area Schengen. Si può ottenere con il completamento della vaccinazione, con l'esito negativo di un tampone o con la guarigione dalla malattia. Lo spiega il Ministero della Salute sul sito.

