10 PROGETTI Euro, arrivano le nuove banconote. I cittadini chiamati ad esprimere la loro preferenza In corsa personaggi della cultura europea e immagini dedicate a fiumi e uccelli

Euro, arrivano le nuove banconote. I cittadini chiamati ad esprimere la loro preferenza.

Leonardo da Vinci, Maria Callas e Ludwig van Beethoven potrebbero comparire sulle future banconote in euro. La Banca Centrale Europea ha svelato a Francoforte i dieci progetti finalisti per il primo grande cambiamento nell'aspetto dei biglietti dalla loro introduzione, nel 2002. Le proposte sono divise tra due temi: "cultura europea" e "fiumi e uccelli".

Per il filone culturale, ogni taglio è associato a una personalità della storia del continente. Accanto a Leonardo, Callas e Beethoven compaiono la scienziata Marie Curie, lo scrittore Miguel de Cervantes e la pacifista austriaca Bertha von Suttner, prima donna a ricevere il Nobel per la pace. I ritratti sono reinterpretati in uno stile contemporaneo e più essenziale.

L'altro tema porta sulle banconote specie di uccelli e corsi d'acqua, mentre sul retro trovano spazio alcune sedi delle istituzioni europee. I dieci progetti sono stati selezionati tra oltre 1.200 proposte presentate nell'ambito del concorso avviato dalla BCE. La scelta dei temi era stata preceduta da una consultazione pubblica nel 2023.

Fino al 21 settembre i cittadini potranno esprimere le proprie preferenze attraverso un sondaggio online. Il Consiglio direttivo della BCE dovrebbe decidere il progetto da adottare entro la fine del 2026. Prima dell'effettiva entrata in circolazione saranno però necessari ulteriori anni per lo sviluppo, i test e la produzione.

Il nuovo disegno avrà anche una funzione pratica: rendere le banconote più resistenti, sicure e difficili da contraffare. Quelle attuali mantengono l'impostazione ideata nel 1996, con ponti ed elementi architettonici immaginari scelti per evitare di privilegiare simboli nazionali. Dal 2013 è stata introdotta gradualmente la serie "Europa", con nuovi sistemi di sicurezza e il ritratto della figura mitologica nella filigrana e nella striscia argentata.

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