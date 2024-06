INTERVISTA Euro2024, il papà di Zaccagni: "Un esordio con gol che sognava fin da bambino"

Euro2024, il papà di Zaccagni: "Un esordio con gol che sognava fin da bambino".

Il suo gol, al 98', ha salvato l'Italia agli Europei. “Me lo ricorderò per tutta la vita” - ha commentato Mattia Zaccagni. Quel gol non lo dimenticherà la sua Città – Bellaria – in cui è cresciuto, con il sogno del calcio nel cuore.

Sicuramente non lo dimenticherà papà Fabio, albergatore di Bellaria, la cui gioia è incontenibile, così come l'orgoglio di un padre che, per primo, ha intuito il talento del figlio. Il pensiero va a Mattia bambino, che non si separava mai dal pallone, che si è fatto strada tra i sacrifici, e che oggi si gode la sua rivincita. In quel gol la famiglia Zaccagni legge anche un segno del destino: un regalo speciale all'amato nonno Ermanno, scomparso qualche mese fa. Oggi sarebbe stato il suo compleanno.

