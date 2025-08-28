Europa, chiamata al cambiamento. Chiaruzzi: "Il tempo è scaduto. Sicurezza a rischio" Al centro dei dibattiti dl Meeting, la casa europea "ha bisogno di mattoni nuovi". Per Chiaruzzi "l'Europa ha forza nel momento in cui si comprende che è prima una questione politica, poi economica".

“L’Europa deve cambiare per restare protagonista”; “non è nata per essere spettatrice”; “è sempre più condannata all'irrilevanza geopolitica”: dal pulpito del Meeting Draghi, Metsola e Meloni suonano la sveglia, inviando un messaggio univoco: chiedono all'Europa scelte coraggiose. La Kermesse di CL mette in luce, grazie ai suoi protagonisti, tutte le crepe della grande casa europea, la “nostra casa”- ricorda il presidente della Fondazione Meeting Scholz – ma che ha bisogno di “mattoni nuovi”.

“Il messaggio è che il tempo è scaduto e che l'Europa è alla prova del fuoco” – afferma il direttore del Centro di ricerca Relazioni internazionali dell'Università di San Marino Michele Chiaruzzi. “A rischio – continua - non solo il nostro benessere ma la nostra sicurezza e questo è un altro tema che mi pare riverberi da tutti gli interventi del meeting. L'epicentro di questo rischio ovviamente è la guerra d'Ucraina che è una guerra d'Europa”.

Avrà la forza per costruire il suo futuro su basi nuove, per essere leader e non follower?

“L'Europa ha forza – risponde Chiaruzzi - nel momento in cui si ha la consapevolezza che l'Europa è una questione politica oltre che economica. Anzi, l'Europa è prima una questione politica e poi economica. Nel momento in cui si comprende questo fatto si comprende che l'Unione Europea è un'unione di popolo europeo, oppure non è. Il 2025 – ha detto Draghi - verrà ricordato come l’anno in cui è evaporata l'illusione di un'Europa che conta".

In un gioco di previsioni, dopo questi forti richiami all'impegno e alla condivisione, come sarà il 2026?

“Il 2026 potrebbe essere ricordato come l'anno in cui si comprende che l'unità nella diversità è un valore collettivo e un interesse vitale per tutti gli europei”.



Nel servizio l'intervista a Michele Chiaruzzi, direttore del Centro di ricerca Relazioni internazionali dell'Università di San Marino



