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Europa e mondo: presentate le credenziali di cinque nuovi ambasciatori sul Titano

“San Marino guarda con attenzione alle sfide europee – afferma il Segretario agli Esteri Luca Beccari – ma non per questo siamo indifferenti a ciò che succede nelle altre parti del mondo".

di Giacomo Barducci
11 giu 2026

Arrivano da Belgio, Andy Detaille, Paesi Bassi, Michael Stibbe, Giappone, Hikariko ONO, Bulgaria, Ivan Kondov e Mauritania, Mbareck Fall Mousseit Khadijetou i cinque nuovi ambasciatori accreditati a San Marino alla presenza dei Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva.

“San Marino guarda con attenzione alle sfide europee – afferma il Segretario agli Esteri Luca Beccari – ma non per questo siamo indifferenti a ciò che succede nelle altre parti del mondo. Viviamo sfide importanti e appuntamenti come questo sono l'occasione per riaffermare l'importanza del dialogo e dei rapporti bilaterali e multilaterali”.

“Questo è un importante patrimonio che abbiamo – aggiunge – che si rinnova ogni volta che vengono accreditati nuovi ambasciatori e ogni volta che noi ne nominiamo di nuovi. Ed è un patrimonio che dobbiamo continuare a coltivare”.

Nel servizio l'intervista a Luca Beccari (Segretario di Stato Affari Esteri)

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