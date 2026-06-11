Europa e mondo: presentate le credenziali di cinque nuovi ambasciatori sul Titano

Arrivano da Belgio, Andy Detaille, Paesi Bassi, Michael Stibbe, Giappone, Hikariko ONO, Bulgaria, Ivan Kondov e Mauritania, Mbareck Fall Mousseit Khadijetou i cinque nuovi ambasciatori accreditati a San Marino alla presenza dei Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva.

“San Marino guarda con attenzione alle sfide europee – afferma il Segretario agli Esteri Luca Beccari – ma non per questo siamo indifferenti a ciò che succede nelle altre parti del mondo. Viviamo sfide importanti e appuntamenti come questo sono l'occasione per riaffermare l'importanza del dialogo e dei rapporti bilaterali e multilaterali”.

“Questo è un importante patrimonio che abbiamo – aggiunge – che si rinnova ogni volta che vengono accreditati nuovi ambasciatori e ogni volta che noi ne nominiamo di nuovi. Ed è un patrimonio che dobbiamo continuare a coltivare”.