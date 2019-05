Eurovision 2019, prima della finalissima Serhat premiato dai fan club internazionali

Serhat si prepara alla finale

E' la serata più attesa all'Eurovision di Tel Aviv: questa sera si conoscerà il nome del vincitore. Grande attesa per l'esibizione di Madonna, sul palco ci sarà anche San Marino, che dopo 5 anni torna alla finalissima e si esibirà come settimo Paese. Serhat e “Say Na Na Na” piacciono. E' uno dei punti fermi dell'edizione di quest'anno, lo conferma anche il grande affetto dimostrato dai fans all'artista, che nella sala stampa dell'Expo è stato letteralmente circondato per una foto, un abbraccio o un'intervista, ed ha anche ricevuto un premio dal fan club internazionale dell'Eurovision. Ma chi vincerà la 64esima edizione dell'Eurovision? E' la domanda del giorno a Tel Aviv, dove gli artisti stanno vivendo la loro giornata più lunga. Questa sera si saprà dove batterà il cuore dell'Europa nel 2020, anche se al momento i pronostici sono i più vari.





Nel video le interviste a Cristina Giuntini presidente Ogae Italy; Carlo Romeo Direttore Generale San Marino Rtv; Enrico Picciolo Eurofestival Italia; Davide Esposito DecimoGroup; Chiara Papera Poli.Radio; Federica Rho Poli.Radio