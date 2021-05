ESC2022 Eurovision 2022: anche Rimini si candida. Gnassi, in fiera possiamo contenere 10mila persone

Rimini si aggiunge all'elenco di città italiane che, dopo la vittoria dei Maneskin all'Eurovision Song Contest di Rotterdam, si candida ad ospitare l'edizione 2022 del festival. A lanciare la candidatura è stato il sindaco stesso, Andrea Gnassi, per il quale "come strutture pubbliche e private, qui abbiamo senz'altro il know how e tutto quanto serve". Il sindaco sottolinea che "la Fiera ha dimostrato in passato di potere organizzare concerti con almeno 10mila persone ed è servita da treni e navette, c'è una enorme capacità ricettiva e di servizi: tutto ciò, e non solo, rende la nostra area tra quelle potenzialmente in grado di accogliere Eurovision 2022, come poche altre in Italia". Gnassi immagina poi un "fuori salone" che coinvolga tutto il territorio e nei prossimi giorni valuterà con istituzioni e privati i dettagli della candidatura ufficiale.

