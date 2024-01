MALMÖ 2024 Eurovision 2024: dalle 19 le estrazioni per le semifinali, attesa per conoscere in quale sarà San Marino L'artista che rappresenterà la Repubblica sarà selezionato tramite il concorso Una Voce per San Marino la cui finale è in programma il 24 febbraio.

Cresce l'attesa per l'Eurovision Song Contest 2024 di Malmo, in Svezia. Martedì 30 gennaio dalle ore 19, le estrazioni per le semifinali della gara che andranno in scena il 7 e 9 maggio, con la finalissima sabato 11 maggio. Grazie ai sorteggi saremo in grado di capire se San Marino gareggerà nella prima o nella seconda semifinale e insieme a quali altri Paesi. L'artista che rappresenterà la Repubblica sarà selezionato tramite il concorso Una Voce per San Marino la cui finale è in programma il 24 febbraio.

L'edizione 2024 si terrà in terra svedese dopo la vittoria di Loreen con Tattoo nel 2023. Il Paese ha già vinto ben sette edizioni del contest. Trasmetteremo i sorteggi in diretta Facebook sul nostro canale dalle 18,55 e sui canali televisivi di San Marino RTV dalle ore 21.



