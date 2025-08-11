Eurovision 2026, "non è escluso un eventuale passo indietro di San Marino"

"Stiamo ancora valutando il da farsi e non è escluso un eventuale passo indietro". Così il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati, ribadisce quanto già espresso pochi giorni fa dal direttore generale di San Marino Rtv Roberto Sergio in merito alla partecipazione del Titano all'Eurovision 2026.

Nel mirino, come spiegato al Corriere Romagna, è il comportamento dimostrato negli ultimi anni da Ebu, l'ente organizzatore della kermesse. "Siamo molto risentiti - sottolinea Pedini - dal comportamento tenuto da Ebu. In parte abbiamo fatto presente le nostre rimostranze e ora non resta che procedere alle verifiche del caso".

Pedini aggiunge che "l'attuale regolamento penalizza fortemente i Piccoli Stati. Non vogliamo essere presi in giro, abbiamo la nostra dignità". Il riferimento è alle votazioni che, nell'ultima edizione dell'Eurovision Song Contest a Basilea, ha visto Gabry Ponte, rappresentante di San Marino, arrivare ultimo.

L'edizione 2026 dell'Eurovision Song Contest si terrà in Austria, paese vincitore di quest'anno.







