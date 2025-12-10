Eurovision 2026, si ritira anche l’Islanda
Sono ora cinque i Paesi che boicotteranno la 70esima edizione del concorso in seguito alla decisione dell'EBU di lasciar partecipare Israele
L’RÚV, emittente pubblica dell’Islanda, ha annunciato il boicottaggio dell'Eurovision Song Contest 2026. L’Islanda si unisce così a Spagna, Paesi Bassi, Irlanda e Slovenia, rinunciando a partecipare come forma di protesta contro la decisione della European Broadcasting Union - EBU di mantenere Israele tra i concorrenti, nonostante la guerra a Gaza.
Secondo RÚV, l’inclusione di Israele rende il Festival incompatibile con i valori di solidarietà e rispetto umanitario: la decisione ha raccolto il forte consenso dell’opinione pubblica islandese.
