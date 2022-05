Eurovision: Achille Lauro fa 'fuoco e fiamme' sul palco e in tv, ma non passa

Tutti a chiedersi: com'è possibile che San Marino non sia arrivata in finale all'Eurovision Song contest?

Achille Lauro, nei commenti del giorno dopo, riceve consensi e voti alti e finisce sulle prime pagine dei maggiori quotidiani italiani.

L'auditel, alle 21.40, con l'artista in tuta trasparente sul toro meccanico, registra il picco di contatti. Ma è un plebiscito a tutto tondo. A cominciare dal Corriere della Sera, che gli assegna uno dei voti più alti, 8, e motiva: "Lezione di come si crea uno show. Fiamme, casino, glam, eccesso: nessuno ha osato così tanto. Il toro meccanico con le corna di swarovski e il corpo di velluto capitonnè rosso, il bacio con Boss Doms (tornato alla chitarra): Achille Lauro rompe la monotonia".

Sale di punteggio il quotidiano della capitale. Voto 9 per il Messaggero «Ho deciso di partecipare a Eurovision con questo brano perchè è libero come voglio essere, liberi come bisogna essere». E con Stripper Achille incendia il palco dell'Eurovision. Tuta tutta trasparenze e strass e slip. Un boa e un cappello da cowboy. Un amore libero dove i ruoli si invertono perché i ruoli non ci sono. Fiamme, tori e gabbie. L'esibizione è perfetta, la canzone simile alle altre e anche il bacio al suo chitarrista è lo stesso, ma il pubblico esulta.

Per il giornale di casa, La Stampa, "Quella di Achille Lauro sul palco dell’Eurovisione Song Contest è stata una esibizione esplosiva. Il cantante romano ha gareggiato come rappresentate di San Marino e ha cantato “Stripper”. Provocatorio nell’abbigliamento e nei movimenti, Lauro ha baciato sulle labbra il chitarrista Boss Doms e ha cavalcato un toro meccanico conquistando non solo il pubblico italiano, ma anche quello straniero".



Voto ironico per Il Giorno: Che je voi di'?. Sul palco mancano solo i ricchi premi e i cotillon, che in pochi sanno cosa siano peraltro, e poi c'è qualsiasi cosa chiunque possa immaginare: fuoco, gabbie, un toro meccanico, acqua, baci. Una performance in cui fare di più era impossibile. La canzone è la solita "alla Achille Lauro". Niente di nuovo, ma ci piace tanto.

Per Rolling stone: La musica di Stripper sarà un mash-up di altre cose di Lauro e il testo una collezione di meme, ma in mezzo a tanta noia lui, le gabbie, le fiamme, il bacio con Boss Doms e il toro meccanico (un po’ Urban Cowboy e un po’ Buona Domenica con Gabriella Carlucci) fanno la loro porca (pun intended) figura. Eppure lui è fuori, la Romania dentro: dov’è il Codacons quando serve?

Per ANSA la sua eliminazione lascia l'amaro in bocca. "Il cantante ha dato la scossa al palazzetto che è impazzito con la sua Stripper, ma non è bastato per convincere giurie e televoto. Esagerato, eccessivo, travolgente il cantante, si è presentato, tra vampate di fuoco, in tuta di pizzo nero trasparente e cappello da cowboy. Prima di salire sul toro meccanico, Lauro - ripetendo un gesto già visto a Sanremo - si è avvicinato al suo chitarrista Boss Doms per un bacio sulla bocca, mandando in fibrillazione il pubblico (e quello in sala stampa).



Unica voce fuori dal coro l'agenzia Agi. Stripper non arriva alla sufficienza. Voto 4,5: Molti in passato hanno paragonato Achille Lauro a Renato Zero, un paragone ingeneroso ed eccessivo; in realtà non c’è bisogno di scomodare Zero, perché non c’è niente che faccia Achille Lauro oggi che Cristiano Malgioglio non abbia fatto molti anni prima di lui e molto meglio. Il brano è veramente imbarazzante, in scena il solito festival delle provocazioni di plastica, da maleducato strafritto. Il performer romano, che azzecca, forse, la metà delle note, ci prova con il pubblico europeo dopo aver preso la scorciatoia San Marino per esserci a tutti i costi, facendo una figura barbina di dimensioni astrologiche.