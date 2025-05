Eurovision: Gabry Ponte conquista il pubblico al Turquoise Carpet

Nel video l'intervista a Gabry Ponte

La festa dell'Eurovision è già cominciata e Basilea diventa un palcoscenico a cielo aperto, con il suo Turquoise Carpet allestito per l'inaugurazione. Le delegazioni sfilano e l'accoglienza è calorosissima, anche per Gabry Ponte, il rappresentante di San Marino, accolto da una folla entusiasta e da bandiere sventolanti. Essere un dj internazionale significa anche questo: essere riconosciuto e amato. Lui, visibilmente emozionato, si prende tutto l'affetto e ringrazia per il sostegno. L'evento è occasione per celebrare la diversità culturale, valore chiave della manifestazione. Ormai è tutto pronto e i partecipanti pensano già alle prove e alle semifinali. Gabry Ponte promette uno spettacolo energico e coinvolgente, che unirà il suo stile musicale distintivo con elementi innovativi. Martedì si inizia.

"Sono così onorato e felice di essere qui - dice lui nell'intervista ufficiale durante l'inaugurazione -. La mia canzone "Tutta l'Italia" parla di musica, di persone che si uniscono e ballano insieme. La musica, insomma, ha il potere di unire. E' per questo che sono molto felice di essere all'Eurovision".

