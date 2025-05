Eurovision, il dg Sergio e il segretario Pedini Amati criticano l'Ebu: "Il sistema di voto non va bene"

L'edizione 2025 dell'Eurovision, vinta dall'Austria con JJ e Wasted Love, è stata una gara ricca di colpi di scena. Dopo la finale polemiche da parte di diversi emittenti europee sul sistema di televoto, in particolare per i 297 punti assegnati ad Israele, seconda classificata. Dalle tv la richiesta di una revisione del sistema di voto. Gli organizzatori dell'evento difendono il meccanismo definito il più avanzato al mondo, spiegando di essere in contatto con le emittenti. Tutti i membri hanno diritto di partecipare, ribadisce l'Unione Europea di Radiodiffusione. Il confronto dunque è aperto. San Marino, rappresentata da Gabry Ponte arriva in ultima posizione nella finale, ma vola negli streaming, e c'è grande soddisfazione per l'esperienza da parte dello stesso dj e, collegati da remoto durante l'ultima puntata di Viceversa, del direttore generale della San Marino Rtv Roberto Sergio e del segretario al Turismo, Federico Pedini Amati, che però non condividono il meccanismo di voto.

"Il meccanismo non funziona - afferma il dg -. Non funziona da un lato perché il televoto evidentemente ha dei condizionamenti che vanno oltre quello che è la canzone ascoltata. Ripeto, ci sono degli zero, piuttosto che dei numeri incredibili, che non vengono assegnati per la qualità della performance della canzone, ma per i più svariati motivi. Ma quello che è ancora più grave è l'assenza di considerazione e di serietà da parte delle giurie. Queste giurie, che non si sa mai da chi sono state scelte, con quali nominativi e con quali competenze rispetto alla musica, hanno dato dei voti che sono veramente vergognosi"

Mentre non è ancora confermata la partecipazione di San Marino all'edizione 2026, il dg e il segretario non escludono prese di posizione verso l'Ebu.

"Quello che vorremmo dire all'Ebu - aggiunge Pedini Amati - è che non vorremmo continuare a essere penalizzati solo perché siamo un piccolo Stato. Questo non è giusto. Noi ci prepariamo, portiamo artisti di altissimo livello. Siamo uno Stato al pari dei più grandi Stati".

Una novità arriva da Senhit, la Purple night: "Il 15 giugno - spiega - celebreremo il grande anniversario, 15 anni di partecipazione di San Marino all'Eurovision. Abbiamo deciso con la San Marino Re TV, il direttore, di fare questa bellissima festa dove ci sarò io che presenterò, presenzierò, canterò e accoglierò ospiti che hanno partecipato per San Marino all'Eurovision".





Nel video le interviste a Roberto Sergio (direttore generale di San Marino Rtv), Federico Pedini Amati (segretario al Turismo) e Senhit

