Eurovision, Rf a Rtv: "Nessuna polemica sulla partecipazione. Semmai critiche a gestione del Turismo"

Controreplica, a stretto giro, di Repubblica Futura che "per evitare fraintendimenti", specifica di "non aver messo in discussione la partecipazione di San Marino ad Eurovision". RF lo ritiene un "palcoscenico da sfruttare con intelligenza e capacità, valorizzando il più possibile i talenti sammarinesi", "scelte artistiche che in ogni caso non spettano alla politica".
Puntualizza, semmai, di aver "criticato la gestione del Turismo del Segretario Pedini". "Non capiamo, dunque, perché - conclude la nota - RTV abbia voluto entrare in polemica con una forza politica quando questa polemica proprio non c’era".