CONTROREPLICA

Eurovision, Rf a Rtv: "Nessuna polemica sulla partecipazione. Semmai critiche a gestione del Turismo"

RF ritiene l'ESC un "palcoscenico da sfruttare con intelligenza e capacità, valorizzando il più possibile i talenti sammarinesi"

Eurovision, Rf a Rtv: "Nessuna polemica sulla partecipazione. Semmai critiche a gestione del Turismo".

Controreplica, a stretto giro, di Repubblica Futura che "per evitare fraintendimenti", specifica di "non aver messo in discussione la partecipazione di San Marino ad Eurovision". RF lo ritiene un "palcoscenico da sfruttare con intelligenza e capacità, valorizzando il più possibile i talenti sammarinesi", "scelte artistiche che in ogni caso non spettano alla politica".

Puntualizza, semmai, di aver "criticato la gestione del Turismo del Segretario Pedini". "Non capiamo, dunque, perché - conclude la nota - RTV abbia voluto entrare in polemica con una forza politica quando questa polemica proprio non c’era". 

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy