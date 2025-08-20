TV LIVE ·
Eurovision: sarà Vienna ad ospitare l'edizione 2026

L'annuncio ufficiale è arrivato questa mattina dal direttore generale dell'ORF, Roland Weißmann, durante il programma Ö3-Wecker

di Giacomo Barducci
20 ago 2025
Eurovision: sarà Vienna ad ospitare l'edizione 2026

Sarà Vienna la città che ospiterà l'Eurovision Song Contest 2026. L'annuncio ufficiale è arrivato questa mattina dal direttore generale dell'ORF, Roland Weißmann, durante il programma Ö3-Wecker. Il palcoscenico dell'evento sarà la storica Wiener Stadthalle, che aveva già accolto la manifestazione nel 2015.

Il calendario prevede due semifinali, in programma martedì 12 e giovedì 14 maggio, mentre la finalissima si svolgerà sabato 16 maggio. L'assegnazione all'Austria - che aveva già ospitato il contest nel 1967 e nel 2015 - conferma la capitale danubiana tra le mete europee più apprezzate per i grandi eventi musicali internazionali.




