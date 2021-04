ESC A ROTTERDAM Eurovision Song Contest 2021, evento "laboratorio" con pubblico in epoca Covid

Eurovision Song Contest 2021, evento "laboratorio" con pubblico in epoca Covid.

L'Eurovision Song Contest 2021 di Rotterdam in Olanda, sarà uno dei primi grandi eventi a cui potrà assistere il pubblico. Lo hanno deciso le autorità olandesi che hanno dato il via libera alla presenza di 3.500 spettatori a cui sarà richiesta la presentazione all'ingresso di un test negativo. Sarà un test pratico, una sorta di "laboratorio sul campo", che avrà lo scopo di studiare come eventi di questo tipo potrebbero svolgersi in futuro con un pubblico in modo sicuro nonostante il Covid-19. San Marino partecipa allo Eurovision Song Contest con Senhit che sarà la prima ad esibirsi nella seconda semifinale in programma del 20 maggio.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: