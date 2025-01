EUROVISION 2025 Eurovision Song Contest 2025: San Marino in gara nella prima semifinale Il Titano si esibirà il 13 maggio. Il San Marino Song Contest l'8 marzo deciderà chi sarà sul palco di Basilea.

Eurovision Song Contest 2025: San Marino in gara nella prima semifinale.

Si scaldano i motori per l’edizione 2025 dell’Eurovision Song Contest, che si terrà a maggio in Svizzera. Nei sorteggi ufficiali, San Marino è stato inserito nella prima semifinale, in programma martedì 13 maggio, dove si esibirà nella seconda parte della serata. Accanto al Titano, anche l’Italia, che pur essendo già qualificata alla finale, si esibirà in questa semifinale insieme al Paese ospitante e alla Spagna.

Gli altri membri delle Big Five si esibiranno invece giovedì 15 maggio nella seconda semifinale. Il rappresentante di San Marino sarà scelto al termine del San Marino Song Contest, in programma l’8 marzo al Teatro Nuovo di Dogana. L’evento selezionerà l’artista che porterà i colori del Titano sul prestigioso palco europeo.

Intanto, grande attesa anche per i conduttori dell'Eurovision 2025. È stata confermata la presenza dell'italo-svizzera Michelle Hunziker, che guiderà le serate accanto alle presentatrici Hazel Brugger e Sandra Studer, rappresentando al meglio il legame tra Italia e Svizzera in uno degli eventi più seguiti al mondo.





