Eurovision Song Contest: Israele parteciperà all'edizione 2026

Via libera alla partecipazione di Israele all'Eurovision Song Contest 2026. È quanto emerso dall'Assemblea Generale dell'EBU, l'Unione europea di Radiodiffusione, dopo la votazione di oggi a Ginevra sulla proposta di modifica del regolamento dell'Eurovision. A favore della partecipazione di Israele alla 70esima edizione hanno votato in 738 delegati, mentre 265 si sono espressi contro e 120 si sono astenuti.

Alcuni Paesi, come Irlanda, Spagna e Paesi Bassi, che avevano annunciato che non avrebbero partecipato alla competizione canora se lo avesse fatto Israele, hanno confermato che non prenderanno parte alla gara nel maggio 2026 a Vienna.

Il Titano, come annunciato nei mesi scorsi da San Marino Rtv, parteciperà.







