MUSICA Eurovision Song Contest: Vienna la città ospitante, inizia il conto alla rovescia Appuntamento: dal 12 al 16 maggio 2026 nella capitale austriaca. Contest per la terza volta a Vienna dopo le edizioni del '67 e del 2015

Sarà Vienna a ospitare l'edizione numero 70 dello Eurovision Song Contest: evento che, ogni anno, mobilita milioni di persone e spettatori. E non è l'unica novità: nei giorni scorsi la presentazione del nuovo logo del contest. Grazie alla vittoria del cantante JJ con Wasted Love nel 2025, la capitale austriaca accoglierà il pubblico eurovisivo per la terza volta, dopo le edizioni del '67 e del 2015.

Appuntamento: dal 12 al 16 maggio 2026, alla Wiener Stadthalle, la più grande arena al coperto del Paese. Come da tradizione due le semifinali, il 12 e il 14 maggio, fino alla finalissima del 16. Con oltre 2 milioni di abitanti, Vienna è famosa per la sua scena culturale, dalla musica ai musei, dai centri artistici alla cucina. Eurovision che trasforma tutto in una grande festa: oltre alla gara in arena, ci sarà lo Eurovision Village, lo Euroclub e tanti parties in giro per il centro. Una “città perfetta per ospitare la 70ma edizione”, afferma il direttore del contest, Martin Green.

San Marino - che con Gabry Ponte è tornata in finale nel 2025 - non ha ancora confermato la partecipazione per il 2026. A inizio agosto i vertici di San Marino RTV hanno spiegato che la riserva verrà sciolta in un lasso di tempo congruo alla definizione di tutte le questioni interne e con EBU ancora aperte.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: