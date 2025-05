BASILEA 2025 Eurovision: su San Marino Rtv e Radio San Marino una settimana di eventi, dirette e contenuti esclusivi In programma collegamenti quotidiani in diretta su tv e radio, il format dedicato “Eurovision KIT” e contenuti esclusivi su web e social.

Da oggi e per tutta la settimana, San Marino RTV accende i riflettori sull’Eurovision Song Contest, accompagnando il pubblico alla scoperta del grande evento musicale internazionale che quest’anno vede Gabry Ponte rappresentare i colori del Titano a Basilea con il brano “Tutta l’Italia”. In programma collegamenti quotidiani in diretta su tv e radio, il format dedicato “Eurovision KIT” e contenuti esclusivi su web e social. A rendere ancora più speciale l’iniziativa, la partecipazione straordinaria di Senhit, Ambassador di San Marino all’ESC.

“E’ la conferma - dice il Direttore Generale di San Marino RTV, Roberto Sergio - di un impegno straordinario che segue il grande successo internazionale del San Marino Song Contest del marzo scorso, con oltre 160 milioni di contatti su tutte le piattaforme Rai ed RTV. Invito poi tutti gli italiani a votare Gabry Ponte con “Tutta l’Italia”, jingle del Festival di Sanremo, nella semifinale del prossimo 13 maggio, ricordando che per regolamento ESC non si può votare il candidato del proprio Paese”.

Semifinali e finale in diretta

Le tre serate dello Eurovision Song Contest saranno trasmesse in diretta tv, radio e streaming web alle ore 21.00. Conducono Gigi Restivo, storico commentatore delle gare eurovisive, e Anna Gaspari, al debutto. Si parte con la prima semifinale martedì 13 maggio, con Gabry Ponte in gara per San Marino. A seguire, la seconda semifinale giovedì 15 maggio e la finale sabato 17 maggio, sempre in diretta.



“Eurovision KIT”

Il programma dedicato per vivere da protagonisti l’avventura eurovisiva. In onda lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 16.00 alle 16.30, in diretta dall’Arena della St. Jakobshalle, con la partecipazione di Senhit, Ambassador e ‘Spoke Person’ di San Marino per la finalissima di sabato 17. Con Mauro Torresi si entrerà nel cuore della competizione tra interviste, curiosità e retroscena. Domenica 18 maggio, alla stessa ora, appuntamento con “Eurovision KIT – The Best”, il meglio di questa edizione.



Offerta Digital

Il mondo ESC approda anche sulle piattaforme web e social di San Marino RTV, con contenuti extra e inediti dal backstage a cura di Filippo Mariotti. Non mancheranno reel e storie firmati da Senhit, che nel format originale “Under the Umbrella” raccoglierà le voci dei protagonisti.

Collegamenti nei TG e su Radio San Marino

La troupe di San Marino RTV a Basilea racconterà le emozioni del Festival con collegamenti nei TG delle 14.00 e delle 19.30. Finestra aperta anche su Radio San Marino (FM 102.7 e DAB+ Lazio), con aggiornamenti quotidiani.

