Evade dai domiciliari: 46enne arrestato a Viserba

La scorsa notte i Carabinieri di Viserba hanno arrestato un 46enne di Milano evaso dagli arresti domiciliari, nell’ambito di un procedimento penale a suo carico per il reato di rapina. Alle 5:30 i militari erano andati a controllare l'uomo, che sarebbe dovuto essere presso la propria abitazione e ne hanno constatato l'assenza. Diramate le ricerche, l'uomo è stato velocemente individuato mentre cercava di tornare a casa a piedi. Il 46enne è stato condotto in caserma e in attesa della prima udienza dibattimentale, sono stati ripristinati gli arresti domiciliari.