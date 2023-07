Evasione IVA su auto da San Marino: il Ministero italiano segnala e Rete interpella

Certificazione fiscale contraffatta sulle auto: RETE interpella. Ricorda l'operazione della Guardia di Rocca che aveva permesso, in collaborazione con Forze di Polizia di altri paesi, di far emergere un giro di vetture che venivano immatricolate in Italia ma utilizzando falsa documentazione sammarinese. Decine – scrive - le denunce verso residenti italiani; tra questi, personaggi affiliati alla malavita organizzata campana. Una recente circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Italiano – continua il movimento - rileva come continuino a giungere segnalazioni in ordine a fenomeni di evasione dell’IVA riguardanti veicoli provenienti da San Marino. Chiede quindi quali provvedimenti abbiano adottato le autorità per contrastare il fenomeno e accende un focus sull’alert della Commissione Consiliare sulle Infiltrazioni della Criminalità Organizzata, che aveva segnalato proprio la vendita/noleggio auto come settore ad alto rischio di infiltrazioni malavitose.

