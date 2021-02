Eventi 2021: primi incontri fra Segreteria al Turismo e Associazioni

Un incontro preliminare, una prima ricognizione per iniziare a disegnare il calendario degli eventi per il 2021. In chiaro la cornice, che è quella di un altro anno nel quale si dovrà convivere con la pandemia, così come lo sfondo - vale a dire - la consapevolezza che si dovrà procedere passo a passo, pronti a ricalibrare l'organizzazione sulla base all'andamento dell'emergenza sanitaria. Tra conferme, novità e obiettivi, tanti eventi all'insegna dello sport, annunciando una forte sinergia con la Segreteria allo Sport e con le Federazioni.



Confermati naturalmente il Rally Legend e la MotoGp, come anche il Natale delle Meraviglie, è stata indicata la volontà di provare a riportare, nell'estate, un contenitore legato alla rievocazione storica. Alte le aspettative verso il Raduno degli Alpini Rimini-San Marino, già spostato a maggio e solo poche settimane – una scelta sempre in chiave sicurezza anticontagio - procrastinato al prossimo settembre. L'obiettivo è comunque quello di programmare un 2021 di eventi di valore e di attrattività e, appunto, calendarizzati lungo tutto l'anno. Proprio dalle associazione di categoria la richiesta di pianificare un palinsesto che guardi alla destagionalizzazione, per richiamare gente nei periodi tradizionalmente a bassa affluenza turistica.