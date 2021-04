Eventi 2021: tra grandi novità e conferme

Sentiamo Federico Pedini Amati

È stato presentato dalla Segreteria di Stato per il Turismo e l'Ufficio del Turismo il ricco calendario di eventi 2021 di San Marino: 45 rassegne per 140 giornate di iniziative che a partire dai mesi estivi animeranno la Repubblica. Molto ricca e vasta la varietà di appuntamenti previsti: da eventi culturali e spettacoli ad iniziative gastronomiche e sportive.









Si partirà con l'appuntamento clou del mese di giugno “Visionnaire - Performing Arts Experience”. A luglio poi ritornerà un evento di rievocazione storica mentre per agosto due novità: San Marino Magic Circus e il San Marino Light Festival. Confermata poi la rassegna Copertina, SMIAF e il San Marino Comics. A settembre appuntamento dedicato agli appassionati del liscio e al ricordo di Raoul Casadei con San Marino Goodbye Festival poi il San Marino Beer Fest. Non mancherà lo sport con eventi clou come il Gran Premio di Moto Gp e il Rallylegend.

Tra fine settembre e i primi di ottobre si terrà l'adunata degli alpini e nella stagione autunnale il Gran Galà dei Festival: concorso riservato ai migliori talenti partecipanti a festival di diverse discipline. Sul finire dell'anno il tradizionale appuntamento con il Natale delle Meraviglie e novità 2021/2022 “Una voce per San Marino". Competizione per selezionare il prossimo rappresentante all'Eurovision 2022.

Calendario ha spiegato il Segretario di Stato Federico Pedini Amati che vede molti appuntamenti ancora da confermare a causa del covid ma l'auspicio, sottolinea, è quello di portare avanti quasi tutti i progetti nel rispetto delle norme.

Nel servizio l'intervista a Federico Pedini Amati (Segretario di Stato per il Turismo)