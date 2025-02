Eventi 2025, SdS Pedini Amati: "O si crede più nel turismo o io lascio”

Nel servizio l'intervista a Federico Pedini Amati (Segretario di stato Turismo)

È un fiume in piena il Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati nel corso della presentazione degli eventi in programma per il 2025 a San Marino. Rivolgendosi a colleghi di governo e maggioranza chiede maggiore considerazione per il turismo: “Da metà 2022 – afferma – abbiamo la tassa di soggiorno che ha portato circa un milione di euro nelle casse dello stato, ma niente è stato speso per il settore turistico. Questo non è più accettabile, lo dico alla maggioranza, al governo, a me stesso. Io non ho avuto un euro in più nei capitoli del turismo in questi anni per fare le attività che abbiamo fatto. Abbiamo incamerato dall'Europa - aggiunge Pedini - qualcosa come tre bandi, per circa 600.000 euro, finanziamenti privati per 200.000/300.000 euro all'anno per fare gli eventi; questo paese non crede nel turismo. Sono solo chiacchere e distintivo mi viene da dire. O quest'anno si mettono delle risorse per il turismo e per riqualificare per esempio le strutture alberghiere e ritirare immediatamente l'emendamento della maggioranza inopportuno, fatto sulla riqualificazione delle attività, oppure io non credo più a niente e nessuno".

A parità di spesa, riporta Pedini, crescono le giornate coperte da eventi: passano dalle 257 dello scorso anno, a 266 in programma per il 2025. Confermati i main events come Natale delle Meraviglie, San Marino Comics, Giornate Medievali, Festival internazionale della Magia e il San Marino Song Contest: solo quest'ultimo capace di produce un indotto economico in termini di visibilità del territorio pari a 38 milioni di euro. Pedini rimarca la necessità che tutte le attività commerciali, almeno nelle giornate degli eventi principali, restino aperte ed evidenzia l'importanza del Treno Bianco Azzurro: “Valore aggiunto per il turismo, serve ampliarne la tratta”. Nel 2023 in sole 4 giornate di attività registrati 504 passeggeri e 32 viaggi. L’anno scorso 1.738 passeggeri e 168 viaggi in 28 giorni di attività. Si è parlato poi anche di SMAC turistica: “Importante da introdurre per ridurre vendite in nero”.

