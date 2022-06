Eventi estivi: dal 28 giugno al 21 luglio torna "Copertina" 8 serate con film Disney, cabaret e la maratona Fantozzi. L'appuntamento, alla terza edizione, vede coinvolti ristoranti del Centro Storico

Copertina nasce tre anni fa, in pieno Covid, per regalare ai sammarinesi momenti di svago nei luoghi più suggestivi del Centro Storico. Il titolo richiama all'idea del picnic: unisce gastronomia a spettacolo, garantendo distanze di sicurezza. Un format vincente che si inserisce, dal 28 giugno al 21 luglio, nel ricco panorama di eventi dell'estate sammarinese. 8 serate di cinema e cabaret sotto le stelle in tre differenti location: Cava dei Balestrieri, Orti Borghesi e per il gran finale Campo Bruno Reffi. Le date da segnare in calendario sono: 28 e 29 giugno, 5, 6, 12, 13, 20 e 21 luglio.

Un evento, sottolinea il Segretario Pedini Amati, che vede la collaborazione di Turismo e istituti culturali, con il coinvolgimento anche di Usot. Il programma è ampio e variegato: classici della Disney, comicità e, in chiusura, la maratona dei film di Fantozzi. Le quattro serate di cabaret in programma agli Orti Borghesi – spiega il Direttore degli Istituti Culturali Vito Testaj - sono state organizzate in collaborazione con l'Associazione Locomotiva. Occasione - dice - per valorizzare talenti del circondario. Ma come prenotarsi? Lo spiega l'organizzatrice Patrizia Gallo: basta entrare nella pagina internet www.copertinasanmarino.com e cliccare sulla data prescelta. Quest'anno Copertina vede il forte coinvolgimento di ristoranti del Centro Storico che proporranno menù a tema. Con sorpresa finale per la serata dedicata a Fantozzi – anticipa il Direttore Dipartimento Turismo e Cultura Filippo Francini: “Piatti diventati ormai iconici nell'immaginario collettivo di italiani e sammarinesi”.

