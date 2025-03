MALTEMPO Eventi meteo estremi: il corso dedicato a volontari e funzionari della Protezione Civile Appuntamento per formare competenze nell'attività di prevenzione e gestione degli scenari estremi

Il clima sta cambiando e gli operatori della Protezione Civile di San Marino si preparano ad affrontare ogni scenario emergenziale. I fenomeni estremi hanno cadenza sempre più periodica anche nei nostri territori: dalle piogge intense, alle alluvioni e vento forte. Fondamentale quindi formare competenze nell'attività di prevenzione e gestione di questi scenari.

"La formazione è importantissima - sottolinea Pietro Falcioni, capo Protezione Civile San Marino - sia per i volontari, che noi funzionari. Questo corso è stato preceduto da un corso sempre per i volontari legato all'utilizzo in sicurezza e l'acquisizione di un patentino di abilitazione per l'utilizzo di un autocarro che da poco fa parte dei mezzi dell'Unione del Volontariato. Il 22 marzo partirà una serie di sessioni formative legate allo studio degli effetti legati a eventi sismici in collaborazione con l'agenzia regionale Protezione Civile Emilia Romagna e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Tutto questo si concluderà poi con le giornate del 12-13 aprile dove ci sarà il corso base per i nuovi 40 volontari arruolati con l'ultimo bando uscito".

Necessaria oltre la formazione anche il tempestivo intervento e l'adattamento dei nostri territori a un clima ormai cambiato: "Una delle parole chiave è sicuramente adattamento - afferma Pierluigi Randi, presidente Associazione Meteo Professionisti - il nostro è un territorio concepito e modellato per il clima del passato. È un clima che però oggi non c'è più. Il nuovo clima è già qui, a volte uso questa espressione, proprio perché dovremmo, la parola adattamento significa questo, adottare delle misure nel minor tempo possibile per evitare che il rischio sia troppo elevato in un clima che è nuovo. Noi oggi abbiamo una soglia di rischio che è molto più alta rispetto a qualche anno fa. Di questo dobbiamo tenerne conto e quindi intervenire sul territorio in modo molto efficace".

Nel servizio le interviste a Pietro Falcioni (Capo Protezione Civile San Marino) e Pierluigi Randi (Presidente Associazione Meteo Professionisti)

